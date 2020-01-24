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فريدة الشوباشي: شائعات الإخوان تستهدف تشويه العقل المصري

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:58 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن جماعة الإخوان المسلمين لم تبنِ في مصر شيئًا واحدًا، وإنما هدمت، وخربت، وقتلت، معقبة: "كل حاجة وحشة عملوها".

وأشارت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنهم يستهدفون العودة إلى الاحتلال العثماني، لافتة إلى أن الإخوان هاجموا الفنان خالد النبوي لأنه أظهر حقيقة الإحتلال العثماني.

وأضافت الكاتبة الصحفية، أن الشرطة المصرية تقدم التضحيات حتى الآن، معقبة: "الشرطة في كل المجالات بتحمينا ولذلك يتم استهدافها حتى الآن"، محذرة من محاولات جماعة الإخوان لنشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنهم يعملون على تشويه العقل المصري.
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