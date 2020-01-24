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"الصحة" عن زيارة بيل جيتس: شرف لمصر (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:18 ص
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
كساب أحمد
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قال الدكتور جلال الشيشيني، معاون وزيرة الصحة، إن نجاح حملة "100 مليون صحة" لم يكن مجرد نجاحًا طبيًا، ولكنه كان نجاحًا تكنولوجيًا بشكل أكبر، من خلال إعداد "سيستيم" مسح "فيرو سي"، دون الاستعانة بأي شركات أجنبية، أو جهات من خارج الوزارة.

وتابع "الشيشيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن "سيستم" مسح "فيروس سي"، استطاع متابعة المستهدف من المسح على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت طلب الاطلاع على سيستم المسح، معقبًا: " زيارة بيل جيتس شرف لوزارة الصحة ولمصر بالكامل".

ولفت معاون وزيرة الصحة، إلى أن حملة "100 مليون صحة" لم يكن بها بند لتمويل الجزء التكنولوجي الخاص بإعداد "سيستم" المسح، أو أجهزة كومبيوتر، وهذا الأمر حدث بالجهود الداخلية لوزارة الصحة.
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