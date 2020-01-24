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جنش يوضح تفاصيل جلسته مع كارتيرون

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:13 ص
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جنش
جنش
هاني عصام
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كشف جنش حارس مرمى فريق الزمالك عن موعد عودته للمستطيل الأخضر خلال الفترة المقبلة بعد تماثله للشفاء من المباريات.
وعاد جنش للمشاركة مع الزمالك في التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق مع المنتخب الوطني في بطولة افريقيا
وقال جنش في تصريحات عبر قناة الزمالك "تماثلت للشفاء ويمكني المشاركة في أي لقاء لكني أرفض الاستعجال "

وتابع " كارتيرون جلس معي وأكد لي أني لا أحتاج للوديات ويمكن الدفع بي من الآن لكني طالبته بالانتظار للدخول بشكل أكبر في المباريات".

وأشار إلى أن كارتيرون تفهم وجهة نظره وطلب منه العودة إليه فورا فور اكتمال جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وواصل " جلسة كارتيرون قبل مباراة أسوان بالتحديد وهو مدرب ذكي ويسمع للاعبين وحل جميع المشاكل".
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