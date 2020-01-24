"العودة"بطولة نيقولا معوض على "mbc4" بداية من 2 فبراير

ويقوم نيقولا في مسلسله العودة بشخصية المحقق كريم معلوف، الذي يبحث في جرائم قتل يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف، فهل يصل إلى قاتل، أم هو مجرّد موهوم؟



ويشارك نيقولا البطولة دانييلا رحمة وإيهاب شعبان، وسام فارس، رودريج سليمان، ريم خوري، هيام أبو شديد، ليزا الدبس ، رنين مطر ، إيلي متري وهو من إخراج إيلي السمعان، تأليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية لطارق سويد.ومن إنتاج إيجل فيلمز.





ويذكر أن النجم نيقولا معوض لإطلاق فيلمه السينمائي المصري الأول "ماكو" في دور العرض المصرية خلال 2020.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر عام 2019. وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر عام 2019.









يعود النجم نيقولا معوض، إلى الدراما اللبنانية من خلال بطولة مسلسل "العودة"، والذي سينطلق على قناة MBC 4 بدايةً من 2 فبراير المقبل.