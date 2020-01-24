أحمد زاهر لـ"الفجر الفني": تمنيت الوقوف أمام أحمد زكي .. وهذا ما جذبني للمشاركة في "البرنس" (حوار)





في البداية نهنئك على مشاركتك في مسلسل "البرنس" ما الذي جذبك في هذا العمل؟



هل تفضل طرح المسلسلات في السباق الرمضاني أم في الأيام العادية؟



ما الدور الذي تتمنى أن تقدمه في مشوارك الفني؟



بمناسبة المسلسلات التاريخية ما الشخصية التاريخية التي تتمنى أن تقدمها خلال مشوارك الفني؟



من كنت تتمنى العمل معه في زمن الفن الجميل؟



من تريد العمل معه حاليا؟



ما رأيك في السينما المصرية حاليًا؟



آخر أفلام شاهدتها.. وما رأيك فيه؟



هل يوجد عمل سينمائي قريب لقلبك؟



هل أحمد زاهر من مهتمي السوشيال ميديا؟



ما هي نصيحتك لأي ممثل مبتدئ؟











فنان خطف الأنظار منذ الوهلة الأولى لظهوره على الشاشة، سيطر على قلوب الجمهور بحضوره اللافت وتميز أدائه وترك بصمة مميزة لديهم، إنه الفنان أحمد زاهر، الذي عاد مؤخرًا بقوة إلى الساحة الفنية ليفرض موهبته الفنية على صناع الأعمال الدرامية.فتح أحمد زاهر قلبه لـ "الفجر الفني" في حوار خاص وتحدث من خلاله عن أمور كثيرة بكل صراحة وجرأة، وعن رأيه في السينما المصرية حاليًا ونصيحته لكل ممثل مبتدئ وغيرها، وإلى نص الحوار..العمل جيد وقمت بقراءة الورق فهو جيد جدًا والدور مختلف وقام بترشيحي للدرو محمد سامي.بالنسبة لي لا تفرق كثيراً، فالذي يفرق معي هو العمل الجيد، فالعمل الجيد ينجح في رمضان وفي أي وقت، في رمضان يوجد منافسة، ولكن بالنسبة لي يوجد الكثير لي من المسلسلات لم تعرض في رمضان ولكنها حققت نسبة مشاهدة عالية ونجاح أيضاً، وعندما يكون العمل جيد فسوف يأخذ شهرته ونجاحه وإعلاناته وكل شئ ينزل فيه لأنه عمل جيد ومحترم.أي دور مختلف وأشعر فيه أنني سوف أقدم الجديد، وأثبت هذا بأنني أقوم بعمل ضيف شرف في مشهدين بسبب إعجابي بالدور، أي شئ أراه جديد وأجد أنني أستطيع أن أترك به بصمه أقوم بعمله.لا توجد شخصية لأنني لا أحب التقليد، أنا ضده أحب الابتكار والإبداع، وعندما تنجح شخصية لي، ويفكرو بأن يجعلوها مستقلة في عمل أقوم بالرفض، لأنني نجحت بها أريد الجديد، فلا أحب تقديم شخصية تاريخية لأنه سيكون معروف وله تفاصيل معينة، فيجب أن ألتزم بتفاصيل معينة، وأنا أحب أن أترك خيالي للإبداع بشخصية جديدة أنا أبدع بها، فلماذا أقوم بعمل شخصية كانت موجودة في الدنيا!.تمنيت العمل مع الفنانين الراحلين محمود عبد العزيز وأحمد زكي.كريم عبد العزيز، أنا أحبه كثيراً كممثل وهو صاحب وأخ وزميل إضافة إلى الفنانين أحمد حلمي وأحمد عز.حجم الإنتاج قليل وصناعة ونوعية الأفلام تطورت كثيرًا وقاربنا على الوصول للمستوى العالمي في صناعة السينما في بعض الأفلام."الفيل الازرق" و"ولاد رزق" كانا رائعين و و"الممر" أيضًا ويوجد حاليًا فيلم "لص بغداد" أتوقع أنه فيلم رائع وفي الفترة القادمة ستوجد أفلام جيدة.أشارك في عمل فيلم "يوم 18" مع وائل عبد الله كضيف شرف في هذا الفيلم ونقوم بتصويره حالياً.لست من مدمني السوشيال ميديا، ولكني أحيانًا أتابع ردود أفعال الناس.عدم الغرور، لأن الغرور سيقلل من مكانتك، لا يوجد شخص ينجح بدون جمهور فإذا تغريت على الجمهور الذي كان سبب نجاحك فسوف تفشل.