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أحمد زاهر لـ"الفجر الفني": تمنيت الوقوف أمام أحمد زكي .. وهذا ما جذبني للمشاركة في "البرنس" (حوار)
الجمعة 24/يناير/2020 - 12:18 ص
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حوار نادين نجدي
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فنان خطف الأنظار منذ الوهلة الأولى لظهوره على الشاشة، سيطر على قلوب الجمهور بحضوره اللافت وتميز أدائه وترك بصمة مميزة لديهم، إنه الفنان أحمد زاهر، الذي عاد مؤخرًا بقوة إلى الساحة الفنية ليفرض موهبته الفنية على صناع الأعمال الدرامية.
فتح أحمد زاهر قلبه لـ "الفجر الفني" في حوار خاص وتحدث من خلاله عن أمور كثيرة بكل صراحة وجرأة، وعن رأيه في السينما المصرية حاليًا ونصيحته لكل ممثل مبتدئ وغيرها، وإلى نص الحوار..
في البداية نهنئك على مشاركتك في مسلسل "البرنس" ما الذي جذبك في هذا العمل؟
العمل جيد وقمت بقراءة الورق فهو جيد جدًا والدور مختلف وقام بترشيحي للدرو محمد سامي.
هل تفضل طرح المسلسلات في السباق الرمضاني أم في الأيام العادية؟
بالنسبة لي لا تفرق كثيراً، فالذي يفرق معي هو العمل الجيد، فالعمل الجيد ينجح في رمضان وفي أي وقت، في رمضان يوجد منافسة، ولكن بالنسبة لي يوجد الكثير لي من المسلسلات لم تعرض في رمضان ولكنها حققت نسبة مشاهدة عالية ونجاح أيضاً، وعندما يكون العمل جيد فسوف يأخذ شهرته ونجاحه وإعلاناته وكل شئ ينزل فيه لأنه عمل جيد ومحترم.
ما الدور الذي تتمنى أن تقدمه في مشوارك الفني؟
أي دور مختلف وأشعر فيه أنني سوف أقدم الجديد، وأثبت هذا بأنني أقوم بعمل ضيف شرف في مشهدين بسبب إعجابي بالدور، أي شئ أراه جديد وأجد أنني أستطيع أن أترك به بصمه أقوم بعمله.
بمناسبة المسلسلات التاريخية ما الشخصية التاريخية التي تتمنى أن تقدمها خلال مشوارك الفني؟
لا توجد شخصية لأنني لا أحب التقليد، أنا ضده أحب الابتكار والإبداع، وعندما تنجح شخصية لي، ويفكرو بأن يجعلوها مستقلة في عمل أقوم بالرفض، لأنني نجحت بها أريد الجديد، فلا أحب تقديم شخصية تاريخية لأنه سيكون معروف وله تفاصيل معينة، فيجب أن ألتزم بتفاصيل معينة، وأنا أحب أن أترك خيالي للإبداع بشخصية جديدة أنا أبدع بها، فلماذا أقوم بعمل شخصية كانت موجودة في الدنيا!.
من كنت تتمنى العمل معه في زمن الفن الجميل؟
تمنيت العمل مع الفنانين الراحلين محمود عبد العزيز وأحمد زكي.
من تريد العمل معه حاليا؟
كريم عبد العزيز، أنا أحبه كثيراً كممثل وهو صاحب وأخ وزميل إضافة إلى الفنانين أحمد حلمي وأحمد عز.
ما رأيك في السينما المصرية حاليًا؟
حجم الإنتاج قليل وصناعة ونوعية الأفلام تطورت كثيرًا وقاربنا على الوصول للمستوى العالمي في صناعة السينما في بعض الأفلام.
آخر أفلام شاهدتها.. وما رأيك فيه؟
"الفيل الازرق" و"ولاد رزق" كانا رائعين و و"الممر" أيضًا ويوجد حاليًا فيلم "لص بغداد" أتوقع أنه فيلم رائع وفي الفترة القادمة ستوجد أفلام جيدة.
هل يوجد عمل سينمائي قريب لقلبك؟
أشارك في عمل فيلم "يوم 18" مع وائل عبد الله كضيف شرف في هذا الفيلم ونقوم بتصويره حالياً.
هل أحمد زاهر من مهتمي السوشيال ميديا؟
لست من مدمني السوشيال ميديا، ولكني أحيانًا أتابع ردود أفعال الناس.
ما هي نصيحتك لأي ممثل مبتدئ؟
عدم الغرور، لأن الغرور سيقلل من مكانتك، لا يوجد شخص ينجح بدون جمهور فإذا تغريت على الجمهور الذي كان سبب نجاحك فسوف تفشل.
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