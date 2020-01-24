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كاتبة: جهاز الشرطة مثل الأم.. والحضن الحقيقي داخل مصر

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:16 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن جماعة الإخوان المسلمين استهدفت الدولة المصرية من خلال محاولة ضرب الشرطة المصرية، مؤكدة أن عيد الشرطة المصرية يوم من أعظم أيام التاريخ المصري.

وأشارت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الشرطة المصرية هى أمان مصر، مشبهة جهاز الشرطة بالأم التي تسهر على حماية أولادها، معقبة: "هما الحضن الحقيقي في الداخل".

وأضافت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الشرطة المصرية تقدم التضحيات حتى الآن، معقبة: "الشرطة في كل المجالات بتحمينا ولذلك تُستهدف حتى الآن".
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