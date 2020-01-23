بعد تخطي وولفرهامبتون.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

أصبح فريق ليفربول على أعتاب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2019 – 2020، وذلك بعدما واصل انتصاراته في البطولة وتغلب على فريق وولفرهامبتون بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ستاد "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج.





ويتطلع فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق حلم جماهيره والتتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بالموسم الحالي، والغائب عن خزائن بطولات الريدز منذ آخر تتويج له بلقب البطولة في موسم 1989 – 1990.





ماذا يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

يعتلي فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة جمعها من 23 مباراة (22 انتصار – 1 تعادل – سجل 54 هدفًا – استقبلت شباكه 15هدفًا)، ويتبقي له 15 مباراة، بما فيها مباراته المؤجلة ضد فريق وست هام يونايتد ستقام يوم 29 يناير الجاري، بإجمالي (45 نقطة).





ويبتعد فريق ليفربول بـ 16 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي والذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة جمعها من 24 مباراة (16 انتصار – 3 تعادلات – هزيمتين – سجل 65 هدفًا – استقبلت شباكه 27 هدفًا)، ويتبقي له 14 مباراة في مشوار البريميرليج بإجمالي (42 نقطة).

ويحتاج ليفربول للفوز في 9 مباريات فقط من مبارياته المتبقية لبطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي وحصد (27 نقطة)، ليرتفع رصيده لـ 94 نقطة وهنا يتوج رسميًا بلقب البطولة، خاصة وأن أقصي رصيد سوف يصل إليه فريق مانشستر سيتي أقرب منافسيه حال الفوز في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة سيكون 93 نقطة.





المباريات الـ9 القادمة لليفربول بالدوري الإنجليزي:





- 29 يناير .. وست هام × ليفربول

- 1 فبراير.. ليفربول × ساوثهامبتون

- 15 فبراير.. نوريتش سيتي × ليفربول

- 24 فبراير.. ليفربول × وست هام يونايتد

- 29 فبراير.. واتفورد × ليفربول

- 7 مارس.. ليفربول × بورنموث

- 14 مارس.. إيفرتون × ليفربول

- 21 مارس.. ليفربول × كريستال بالاس

- 4 أبريل.. مانشستر سيتي × ليفربول





ويستطيع فريق ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في مباراة الجولة 32 من البطولة أمام غريمه مانشستر سيتي والتي ستقام يوم 4 أبريل المقبل على ملعب "الاتحاد"، وذلك حال استمرار الفريقين في تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة، حيث سيصل رصيد الريدز في هذه الحالة لـ 94 نقطة، وهو رصيد لا يمكن للسيتي الوصول إليه حتي في حالة فوزه بجميع مبارياته الأخري.





كما يمكن لليفربول حسم لقب البريميرليج مبكرًا قبل مواجهة مانشستر سيتي في أبريل المقبل، وذلك حال تحقيق الريدز الفوز في مبارياته المقبلة، مع تعثر المنافس في أي مباراة قادمة له قبل مباراتهما سويًا.