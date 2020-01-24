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ليفربول يسطر تاريخًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:00 ص
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ليفربول
ليفربول
علي نبوي
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‫كتب فريق ليفربول تاريخًا جديدًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، حيث أصبح الفريق الثاني حفاظًا على سجله خاليًا من الخسارة.

‬ ‫ووصل الريدز للمباراة رقم ٤٠ دون خسارة في الدوري الإنجليزي متخطيًا تشيلسي، ليصبح الفريق الثاني في البريميرليج، خلف أرسنال الذي يملك الرقم الأعلى بـ٤٩ مباراة. 

 ‫كما حقق ليفربول الفوز الرابع عشر على التوالي في البطولة، ليواصل الابتعاد في صدارة الترتيب.‬  

‫وفاز ليفربول مساء اليوم على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.‬
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ليفربول رقم ليفربول الدوري الإنجليزي

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