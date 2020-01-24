ليفربول يسطر تاريخًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

‫كتب فريق ليفربول تاريخًا جديدًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، حيث أصبح الفريق الثاني حفاظًا على سجله خاليًا من الخسارة.





‬ ‫ووصل الريدز للمباراة رقم ٤٠ دون خسارة في الدوري الإنجليزي متخطيًا تشيلسي، ليصبح الفريق الثاني في البريميرليج، خلف أرسنال الذي يملك الرقم الأعلى بـ٤٩ مباراة.





‫كما حقق ليفربول الفوز الرابع عشر على التوالي في البطولة، ليواصل الابتعاد في صدارة الترتيب.‬



