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ليفربول يسطر تاريخًا جديدًا في الدوري الإنجليزي
الجمعة 24/يناير/2020 - 12:00 ص
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علي نبوي
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كتب فريق ليفربول تاريخًا جديدًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، حيث أصبح الفريق الثاني حفاظًا على سجله خاليًا من الخسارة.
ووصل الريدز للمباراة رقم ٤٠ دون خسارة في الدوري الإنجليزي متخطيًا تشيلسي، ليصبح الفريق الثاني في البريميرليج، خلف أرسنال الذي يملك الرقم الأعلى بـ٤٩ مباراة.
كما حقق ليفربول الفوز الرابع عشر على التوالي في البطولة، ليواصل الابتعاد في صدارة الترتيب.
وفاز ليفربول مساء اليوم على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.
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