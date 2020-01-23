برنامج "نيوم" يبدأ مقابلات متقدمين على الابتعاث الداخلي

بدأت إجراءات المقابلة الشخصية للمتقدمين على برنامج "نيوم" للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف، في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية في مدينة تبوك، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 12 ألف متقدم ومتقدمة ويستمر إجراؤها حتى الجمعة.

وقال مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم المهندس محمد التويجري: "إن الشركة حريصة على إلحاق أبناء وبنات المجتمع المحلي بالبرنامج من منطقتي تبوك ونيوم والمراكز التابعة لهما، والذين نعتبرهم شركاءنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في نيوم"، مشيراً إلى أن برنامج الابتعاث الداخلي الذي أطلق بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وتشرف عليه جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان في سويسرا، سيكون في المرحلة الأولى في تخصص إدارة الضيافة لطلاب مرحلة البكالوريوس.

وتتكفل "نيوم" بجميع المصاريف الدراسية وبدل السكن ومنح الطلاب كمكافأة شهرية، مضيفاً أن هذا التخصص سيعقبه فتح أقسام وتخصصات جديدة وإضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع، التي سيعلن عنها وعن القبول فيها في وقت لاحق.

وذكر مدير الإعلام والاتصال "بنيوم" وائل حسين، أن نيوم سبق وأن عقدت شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لإطلاق برنامج تدريبي في نحو ست تخصصات يستفيد منه 6000 طالب من أبناء منطقتي نيوم وتبوك وذلك خلال السنوات الخمسة القادمة.



