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عاجل.. إصابة 3 في اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قنا

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين، في قرية الخوالد، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين، بقرية الخوالد، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

محافظة قنا اشتباكات مسلحة

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