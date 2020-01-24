عاجل.. إصابة 3 في اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قنا



وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين، في قرية الخوالد، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين، بقرية الخوالد، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.