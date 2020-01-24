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عاجل.. إصابة 3 في اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قنا
الجمعة 24/يناير/2020 - 12:19 ص
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بسام عبدالحميد
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أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين، في قرية الخوالد، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين، بقرية الخوالد، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين، بقرية الخوالد، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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