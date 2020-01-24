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"الصحة": المجلات العالمية تنشر تجربة مصر في مكافحة فيروس سي

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:56 ص
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أيسم صلاح
أيسم صلاح
كساب أحمد
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قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزارة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة عندما بدأت في إعداد "سيستم" مسح فيروس سي، أكد أن العالم كله سوف يتعلم منه، الأمر الذي استغلته جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية للسخرية منه.

وتابع "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس: "الحمد لله ربنا أثبت إننا كنا بنخطط صح، ومدير منظمة الصحة العالمية شهد بأن هذه المنظومة والتجربة تعلم العالم".

وأضاف مستشار وزارة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن تجربة مصر في القضاء على فيروس سي، نُشرت في أفضل المجلات العلمية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن القيادة السياسية كانت لديه توجهًا حقيقيًا في القضاء على فيروس سي، ومن خلال هذا التوجه قامت جميع جهات الدولة بدعم الوزارة بشكل كبير من أول يوم.
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وزارة الصحة مستشار وزارة الصحة أيسم صلاح أخبار

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