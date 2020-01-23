إيران: قدرات طهران الصاروخية "أعجزت حماة أمريكا في المنطقة"





صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، مساء اليوم الخميس، بأن قدرات طهران الصاروخية في الإنتقام لدم قائد الفيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، قد "أعجزت حماة أمريكا في المنطقة".





وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في ذكرى الشهداء وتأبين قاسم سليماني، أن "دول المنطقة التي كانت تعوًّل الكثير على الدعم الأمريكي، ذهبت آمالها أدراج الرياح بعد الضربة الصاروخية الإيرانية التي دمرت القاعدة الأمريكية في عين الأسد"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".





وأضاف: إن "دول المنطقة قد وصلت إلى قناعة بأنه حينما تعجز أمريكا في الدفاع عن قاعدتها العسكرية، فكيف يمكنها الدفاع عن دول المنطقة".





وأكد العميد رمضان شريف على أن "الانتقام الصاروخي الإيراني قد أطاح بهيبة أمريكا وأدرك العالم جيدًا بأن صواريخ الحرس الثوري، قد انتقمت قليلا لدم القائد سليماني"، لافتاً إلى أن الانتقام الرئيس لدم سليماني هو خروج أمريكا من المنطقة وتحرير الدول الإسلامية من نير الاستكبار.





كما أشار إلى المشاركة المهيبة التي بلغت 25 مليونًا في مراسم تشييع القائد سليماني في المدن الخمس، أهواز وطهران ومشهد وقم وكرمان، مضيفا "أنه وبعد استشهاد سليماني تضاعفت حوافز جبهة المقاومة ونحن نعد الشهداء بأننا سنواصل دربهم".





وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا كبيرًا منذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر في مايو 2018، الإنسحاب بشكل منفرد من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران.





و أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في الثالث من شهر يناير الجاري، قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال الإيراني قاسم سليماني ، وعدد من مرافقيه، وردت إيران بعدها بأيام بقصف قواعد أمريكية في العراق.



