carrefour egypt مجلة عروض كارفور لنهاية شهر يناير 2020 وأقوي التخفيضات على الأجهزة والشاشات





carrefour egypt مجلة عروض كارفور لنهاية شهر يناير 2020 وأقوي التخفيضات على الأجهزة والشاشات

تمتد عروض كارفور مصر إلى يناير 2020 بمناسبة عيد ميلادهم، ومجلة العرض الثاني لعروض كارفور طوال شهر يناير للاحتفال بأعياد رأس السنة، من أهم العروض التي تم طرحها في السوق المصري منذ بداية العام الجديد حيث شملت تخفيضات وخصومات قوية على جميع الأجهزة الكهربائية ومنها الغسالة والثلاجة والبوتجاز والمكواة والمكانس والأفران الكهربائية والديب فريزر وكل الأجهزة المنزلية لعدد مختلف من الماركات.عروض كارفور يناير 2020شهدت مجلة عروض كارفور لنهاية شهر يناير الحالي إقبال كبير من معظم الجماهير للاستفادة من جميع خصومات كارفور في العرض الثاني قبل نفاذ الكميات، حيث أكد هايبر كارفور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن كتالوج العرض الثاني بمناسبة عيد ميلاد كارفور متاح في جميع الفروع بداية من منتصف الشهر وحتي يوم 28 يناير أو نفاذ الكميات ومشيرة إلى أن الكميات محدودة.كما شملت عروض كارفور خصومات على السلع الغذائية ومنها الزيت والأرز والسكر والسمن وجميع مستلزمات النظافة الشخصية والعناية ومساحيق الغسيل.ونشير إلى أن العروض متوفرة في جميع فروع كارفور منتشرة في جميع المحافظات والمدن الجديدة ومنها فرع كارفور بالمعادي وفرع كارفور المعادي الجديدة وفرع كارفور كايرو فيستفال سيتي وفرع كارفور حلوان وكارفور طرة وفرع كارفور ميراج سيتي وكارفور طيبة مول وفرع كارفور بطنطا والمنصورة، ومتاحة على طلبات الآونلاين والشحن.