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" الصحة" تكشف سبب زيارة بيل جيتس لمصر

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:47 ص
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بيل جيتس
بيل جيتس
كساب أحمد
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قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزارة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن زيارة بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت لمصر، تهدف للتعرف على النظام (السيستم) المصري الذي استخدم في إعداد مسح فيروس سي، خاصة أن "السيستم" كان يعمل عليه 20 ألف مدخلًا للبيانات في نفس اللحظة، وتم مسح 750 ألف مواطن في اليوم الواحد، معقبًا: "الحمد لله دي أرقام بتبهر الناس بره".

وتابع "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه قام بإعداد منظومة بسيطة، لكي يستطيع مدخلي البيانات التفاعل معها بشكل سهل، والحصول على كم كبير من البيانات تضع خريطة صحية لكل أنحاء مصر، ومن هذه الخريطة يتم بناء إستراتيجية للصحة في مصر خلال السنوات المقبلة.

ولفت مستشار وزارة الصحة لتكنولوجيا المعلومات إلى أن القيادة السياسية كانت لديها توجهًا حقيقيًا في القضاء على "فيروس سي"، ومن خلال هذا التوجه قامت جميع جهات الدولة بدعمنا بشكل كبير منذ أول يوم.
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الكلمات المفتاحية

مستشار وزارة الصحة بيل جيتس أيسم صلاح

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