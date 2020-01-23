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جيفري: واشنطن لم تشهد أي زيادة في نشاط داعش بالعراق

الخميس 23/يناير/2020 - 11:40 م
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جيمس جيفري
جيمس جيفري
ترجمة - منة الشريف
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قال الممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا جيمس جيفري، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تشهد أي زيادة في نشاط داعش في العراق وشمال شرق سوريا، بعد أسابيع من غارة أمريكية بطائرة بدون طيار قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور".

وأوضح جيفري: أن عمليات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة توقفت في العراق؛ لأن التركيز ينصب على حماية القوة والمحادثات مع حكومة بغداد بشأن المضي قدما، بعد أن صوت البرلمان العراقي على طرد القوات الأجنبية.

وكان المشرعون غاضبين من غارة الطائرات بدون طيار في 3 يناير على الأراضي العراقية، والتي أدت إلى مقتل سليماني، مهندس حملة إيران لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء المنطقة، وزعيم الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس.

كما قال جيفري للصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية، إننا لم نشهد زيادة كبيرة في أعمال العنف في العراق على يد داعش في هذه الفترة.

وأضاف جيفري: إن المسؤولين سيجتمعون في كوبنهاجن يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة سبل المضي قدمًا في العملية التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا والعراق، وإن التحالف ملتزم للغاية بهذه المهمة.

وتابع: منالواضح أن هناك احتمال لتدهور الجهود ضد داعش، إذا لم نتمكن من القيام بالأشياء التي كنا نقوم بها بشكل فعال حتى قبل أسابيع قليلة.

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الكلمات المفتاحية

مقتل سليمانى سوريا سليمانى داعش الولايات المتحدة العراق

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