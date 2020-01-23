خبير: ١٢ فدان إجمالي مساحة مزارع الطحالب في مصر

وقع المهندس حاتم الكومى خبير صناعة الطحالب، بروتوكول شراكة بين شركة بى جرين وشركة ITEO، البولندية لإنتاج أجود سلالات طحالب الأسبيرولينا بالمزارع المصرية بتكنولوجيا أوروبية، إلى جانب تدريب الشباب على إدارة المزارع وتعريفهم بأحدث نظم الإنتاج للتوسع في تصنيعها بمصر.



وقال "الكومي"، خلال حواره مع برنامج "الجدعان"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إنه نجح في إنتاج طحالب الأسبيولينا وتصنيع 9 منتجات صحية عالية الجودة وهو ما دفعه لتوقيع اتفاقية مع خبراء صناعة الطحالب في بولندا للمنافسة في الأسواق الأوروبية، عبر دولة بولندا لأنها قادرة على تسويق المنتجات المصرية في كل أسواق أوروبا خاصة السوق الألماني الذى يتهافت على منتجات طحالب الأسبيولينا.



وأوضح الكومى، أنه استطاع نقل زراعة الطحالب وتصنيع منتجات غذائية وصحية منها من النطاق البحثى إلى النطاق التجارى، حيث أصبح في مصر 12 فدان مزارع طحالب أى 6 آلاف متر مكعب، لافتًا إلى أن الشركة من الجانب البولندى تهدف لنقل التكنولوجيا الأوروبية الى مصر مع الاستثمار في مزارع بولندا لمعرفة أحدث طرق تصنيع الطحالب الى جانب تدريب الشباب المصرى على إدارة المزارع لخلق كوادر جديدة تعمل وتتوسع في قطاع تصنيع الطحالب.



وقالت أمل سرحان نائب رئيس شركة بى جرين للاستثمار الزراعى، إن الشركة مع الجانب البولندى تضمنت تدريب الشباب المصرى على أحدث نظم تربية الطحالب وتصنيع المنتجات الصحية والغذائية وفق المعايير العالمية وباستخدام أحدث تكنولوجيا في العالم، خاصة وأن طحالب الأسبرولينا تتهافت على منتجاتها أسواق أوروبا والعالم لأنها تحتوى على أعلى نسبة من الأوميجا 3 إلى جانب نسبة البروتين التي تصل فيها إلى60% بالإضافة إلى قيمتها الغذائية ضعف الموجودة في اللحوم لأنها تحتوى على المعادن والفيتامينات واحماض الفوليك والأحماض الأمينية وسعر الطن منها يتعدى الـ300 ألف جنيه.

