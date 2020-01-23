الصحة العالمية: من السابق لأوانه إعلان فيروس كورونا حالة طوارئ عالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الخميس، بأنه من السابق لأوانه "إلى حد ما" إعلان فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ عالمية في الوقت الذي منعت فيه الصين الملايين من السفر في ظل التفشي الذي أسفر عن وفاة 18 وأصاب أكثر من 630.





ويخشى المسؤولون بقطاع الصحة من تسارع انتقال العدوى في الوقت الذي يسافر فيه مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج أثناء عطلة رأس السنة القمرية التي تبدأ يوم السبت وتمتد أسبوعا، وقال رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ديديه حسين في جنيف "من السابق لأوانه إلى حد ما اعتبار هذا (المرض) حالة طوارئ صحية عامة تدعو للقلق الدولي".





وأعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم أن لجنة الطوارئ في المنظمة والمؤلفة من 16 خبيرا مستقلا كانت منقسمة فيما توصلت إليه.





وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في جنيف "دون أدنى شك، هناك حالة طوارئ في الصين... لكن الأمر لم يشكل بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد يصبح كذلك"، وذكر أن الصين اتخذت إجراءات تعتقد المنظمة أنها مناسبة.