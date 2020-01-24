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أسعار الدولار اليوم الجمعة 24-1-2020.. العملة الأمريكية تقلص الخسائر

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم:

تعافت أسعار الدولار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي لترتفع بشكل طفيف لتحقق مكاسب أسبوعية بلغت نحو قرشين بحسب بيانات البنك المركزي، لتحافظ العملة الأمريكية على الاستقرار النسبي دون مستوي الـ 16 جنيه، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.



أسعار الدولار في البنوك المصرية:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7306

15.8607

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك مصر

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.76

15.86

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك بلوم

15.75

15.85

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.77

15.85

سعر الدولار في بنك SAIB

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك HSBC

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف العربي

15.74

15.84

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك عودة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.76

15.86

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.74

15.84

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.74

15.84

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.76

15.86


توقعات جديد لأسعار الدولار في مصر:

يشير متوسط توقعات المحللين إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 16.10 للدولار الأمريكي بنهاية يونيو من 15.80 يوم الخميس، ويرون أن العملة ستضعف أكثر إلى 16.50 بحلول يونيو 2021 وإلى 17.08 بحلول يونيو 2022، بحسب إستطلاع وكالة "رويترز".


سعر الدولار عالميًا:


صعد سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 1.1047 دولار.

وهبط سعر الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 109.39 ين.

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.3107 دولار.

وارتفع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 0.9697 فرنك.

وصعد مؤشر الدولار الرئيسي  بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 97.750.


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