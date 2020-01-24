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أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-1-2020.. وارتفاع مرتقب في سعر المعدن الأصفر

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

يتوقع أن ترتفع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالرغم من تراجعها أمس بشكل طفيف، لتستمر حالة التذبذب في المعدن الأصفر وسط انتشار المخاوف حول فيروس كورونا الجديد، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:



أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  592.56 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 693.66 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 792.74 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,549 جنيها.


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  592.56 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 693.66 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر792.74 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,549 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

783 إلى 785

عيار 22 

718 إلى 720

عيار 21

685 إلى 687

عيار 18

585 إلى 587

عيار 14

457 إلى 458

عيار 12

391 إلى 393

الاونصة

24.347 إلى 24.418

الجنيه الذهب

5,480 إلى 5,496

الكيلو

782.587 إلى 785.143

 

 

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 792.32جنيه      

 50.24 $

سعر الذهب عيار 22

 726.30جنيه

 46.06 $

اسعار الذهب عيار 21

693.30جنيه       

43.96 $

اسعار الذهب عيار 18

 593.30جنيه

37.68 $

سعر الذهب عيار 14

462.19جنيه

29.31 $

سعر الذهب عيار 12

396.16جنيه

25.12 $

سعر الذهب عيار 9

297.12جنيه

18.84 $

اسعار أوقية الذهب

24,641 جنيه

1,563 $

اسعار جنيه الذهب

5,546 جنيه

351.72 $

اسعار كيلو الذهب

792,324 جنيه

50,244 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

23 يناير

792.32

693.30

594.25

462.19

396.16

22 يناير

792.74

693.66

594.56

462.43

396.37

21 يناير

792.07

693.08

594.07

462.05

396.04

20 يناير

791.73

692.78

593.81

461.85

395.87

19 يناير

792.80

693.71

594.61

462.47

396.40

18 يناير

792.80

693.61

594.61

462.47

396.40

17 يناير

792.77

693.69

594.59

462.45

396.39

16 يناير

790.87

692.03

593.16

461.34

395.44

15 يناير

793.97

694.74

595.49

463.15

396.99

14 يناير

790.09

694.38

592.58

460.89

395.04

13 يناير

793.56

694.38

595.18

462.91

396.78


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1565.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى  منذ  7 يناير.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1561.86 دولار للأوقية.
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