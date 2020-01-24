أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-1-2020.. وارتفاع مرتقب في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم





يتوقع أن ترتفع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالرغم من تراجعها أمس بشكل طفيف، لتستمر حالة التذبذب في المعدن الأصفر وسط انتشار المخاوف حول فيروس كورونا الجديد، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:













أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 592.56 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 693.66 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 792.74 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,549 جنيها.









أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 592.56 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 693.66 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر792.74 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,549 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 783 إلى 785 عيار 22 718 إلى 720 عيار 21 685 إلى 687 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 457 إلى 458 عيار 12 391 إلى 393 الاونصة 24.347 إلى 24.418 الجنيه الذهب 5,480 إلى 5,496 الكيلو 782.587 إلى 785.143 متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 792.32جنيه 50.24 $ سعر الذهب عيار 22 726.30جنيه 46.06 $ اسعار الذهب عيار 21 693.30جنيه 43.96 $ اسعار الذهب عيار 18 593.30جنيه 37.68 $ سعر الذهب عيار 14 462.19جنيه 29.31 $ سعر الذهب عيار 12 396.16جنيه 25.12 $ سعر الذهب عيار 9 297.12جنيه 18.84 $ اسعار أوقية الذهب 24,641 جنيه 1,563 $ اسعار جنيه الذهب 5,546 جنيه 351.72 $ اسعار كيلو الذهب 792,324 جنيه 50,244 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 23 يناير 792.32 693.30 594.25 462.19 396.16 22 يناير 792.74 693.66 594.56 462.43 396.37 21 يناير 792.07 693.08 594.07 462.05 396.04 20 يناير 791.73 692.78 593.81 461.85 395.87 19 يناير 792.80 693.71 594.61 462.47 396.40 18 يناير 792.80 693.61 594.61 462.47 396.40 17 يناير 792.77 693.69 594.59 462.45 396.39 16 يناير 790.87 692.03 593.16 461.34 395.44 15 يناير 793.97 694.74 595.49 463.15 396.99 14 يناير 790.09 694.38 592.58 460.89 395.04 13 يناير 793.56 694.38 595.18 462.91 396.78









أسعار الذهب عالميًا:



