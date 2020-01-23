بعد إصابة السومة.. الأهلي في أزمة أمام استقلال طهران

تعرض السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه أمام الرائد.









السومة خرج عند الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني من اللقاء متأثرًا بإصابته، بعد أن سجل ثنائية الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.









وبذلك تأكد غياب عمر السومة عن مواجهة الأهلي أمام استقلال طهران الإيراني، في ملحق دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم.









جدير بالذكر أنه سيغيب مهند عسيري أيضًا للإصابة، ولن يتواجد جانيني لعدم تسجيله في القائمة الاسيوية، وبهذا فإن الأهلي سيدخل اللقاء بدون مهاجم.



