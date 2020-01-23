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الصين تعلن إغلاق 8 مدن مع تسارع انتشار فيروس كورونا

الخميس 23/يناير/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكدت السلطات الصينية، مساء اليوم الخميس، على حدوث أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي، التي تعد مصدر انتشار هذا الفيروس القتال؛ ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة المؤكدة إلى 18 حالة.

ومع تسارع انتشار فيروس كورونا الجديد، أمرت السلطات الصينية في مقاطعة هوبي بإغلاق 8 مدن، بما في ذلك العاصمة ووهان وحظر السفر منها، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

وسُجلت 17 حالة وفاة بالفيروس الجديد في مقاطعة هوبي، لكن تم تسجيل حالة واحدة في مقاطعة خبي بالقرب من بكين، وهي لرجل توفي يوم أمس الأربعاء، ويبلغ من العمر 80 عامًا، لكن لم يتأكد على سبب الوفاة حتى اليوم.

وتبين أن الرجل هو من سكان خبي، وكان يزور أقاربه في ووهان منذ أكثر من شهرين، وفقًا لصحيفة "خبي ديلي"، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي في المقاطعة، لافتة إلى عزل السلطات الصحية 76 شخصًا ممن كانوا على اتصال وثيق به، ولم يتبين إصابة أيًا منهم.

وأعلنت مدينة ووهان الصينية، التي تعد منبع انتشار فيروس كورونا الجديد، أنها أوقفت رحلاتها الخارجية وخدمات السكك الحديدية، في محاولة لاحتواء المرض الذي الآخذ في الانتشار.

ولم يعد الخروج من المدينة الصينية ممكنًا تقريبًا؛ حيث ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، يوم أمس الأربعاء، أن السلطات علقت حتى السفر بالحافلات ومترو الأنفاق والعبارات، قائلة: إنه "ليس بمقدور المواطنين مغادرة المدينة دون أسباب خاصة".

هذا وطلبت منظمة الصحة العالمية، من المجتمع الدولي بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد إلى وباء، لافتة إلى أنه من المبكر للغاية إعلان حالة الطوارئ العالمية، وأنها لا توصي بأي قيود أخرى على السفر أو التجارة.

وقال المدير العالم للمنظمة تيدروس أدهانوم، في وقت سابق من اليوم، إن "لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، انقسمت مجددًا حول ما إذا كان ينبغي اعتبار ظهور فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ دولية".

وأضاف: "لا توجد أدلة على انتقال الفيروس عبر البشر خارج الصين، لكن هذا لا يعني أنه أمر مستبعد، الوضع في الصين يشكل حالة طوارئ الآن، لكن الأمر لم يتطور بعد إلى حالة طارئة على الصعيد العالمي، ربما تصبح كذلك في وقت لاحق".

وأوضح: أنه "لا ينبغي اتخاذ القرار باعتباره دليل على أن المنظمة لا تعتقد الموقف خطير، أو أننا لا نتعامل معه بجدية، لا شيء مستبعد، نتابع هذا المرض دقيقة بدقيقة كل يوم".

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