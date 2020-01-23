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أهم أخبار الزمالك اليوم الخميس 23 / 1 / 2020

الخميس 23/يناير/2020 - 11:13 م
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أهم أخبار الزمالك اليوم الخميس
أهم أخبار الزمالك اليوم الخميس
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 23 يناير العديد من الأخبار الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تطورات جديدة بشأن كاسونجو وسبب استبعاد نجم الفريق وأزمة جديدة داخل النادي وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك: قيد كاسونجو ليس علاقة له بالاستبدال الإفريقي

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق خارج ملف الاستبدال الإفريقي بالقيد الشتوي في يناير الجاري.

وأوضح أنور في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"أن الزمالك يتبقى له مقعد في قائمته الإفريقية من الأساس وتم تخصيصه لكاسونجو من البداية بعيدًا عن ملف الاستبدال.

كارتيرون يقود مران المستبعدين في الزمالك

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على قيادة مران اللاعبين المستبعدين غدا الجمعة بنفسه.

ومن المقرر أن يقود المران الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حيث سيحضر من معسكر الفريق للاشراف على المران.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

أزمة تهدد الزمالك في إفريقيا.. تعرف على التفاصيل

يواجه نادي الزمالك عقبة في طريق إزالة الثنائي التونسي حمدي النقاز ومحمد عنتر من قائمة الفريق الإفريقية خلال الموسم الجاري.

وخاطب الكاف نادي الزمالك بالموافقة على استبدال ٤ لاعبين في يناير الجاري للأندية المشاركة في إفريقيا.

واشترط الكاف في خطابه إزالة اسم أي لاعب من القائمة شريطة ألا يكون شارك في أي مباراة منذ بداية البطولة الإفريقية.

تفاصيل جلسة كارتيرون والشيشيني قبل مباراة الزمالك ومازيمبي

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع سامي الشيشيني المدرب العام على هامش مران اليوم الخميس.

وجاءت جلسة كارتيرون مع الشيشيني لوضع بعض اللمسات النهائية على قائمة الفريق قبل مواجهة الغد أمام مازيمبي الكونغولي والتطرق للحالة الفنية والبدنية للاعبين وقائمة المباراة.

أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يركز على التدريبات البدنية قبل لقاء مازيمبي

اختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الجانب البدني بشكل أكبر في مران اليوم وتجهيز اللاعبين بشكل جيد.

قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم امام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفي فتحي - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلاقي الزمالك نظيره مازيمبي غدا الجمعة بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

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