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فرنسا: على لبنان اتخاذ إجراءات طارئة للخروج من الأزمة

الخميس 23/يناير/2020 - 11:05 م
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احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
وكالات
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أصدرت السفارة الفرنسية في لبنان، مساء اليوم الخميس، بيان عبر موقعها الإلكتروني، وقالت فيه: إن "باريس مستعدة لتقديم المساعدة إلى لبنان بشأن معالجة الأزمة المالية والاقتصادية، التي تتطلب من الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات طوارئ".

وذكرت السفارة الفرنسية في البيان: "يتطلب الوضع الصعب الذي تمر فيه لبنان أن تعطي حكومته الجديدة الأولوية لتدابير طارئة"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف البيان، إن "فرنسا على استعداد لدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وستبذل قصارى جهدها لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، كما تؤكد مجددًا على تمسكها بسيادة لبنان واستقراره وآمنه".

هذا وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أعلنت مساء يوم الثلاثاء الماضي، توقيع الرئيس ميشال عون، على مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وجاء ذلك بعدما توصل حزب الله وحلفاؤه إلى اتفاق بشأن مجلس الوزراء، الذي سيتولى مهمة معالجة الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ منذ عقود، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في يوم 17 أكتوبر الماضي من العام الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته، ومنذ ذلك الحين اصطدمت جهود تشكيل حكومة جديدة بعراقيل سياسية.

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الكلمات المفتاحية

لبنان فرنسا الأزمة

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