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النجوم يتعاقد مع هدّاف القسم الثالث

الخميس 23/يناير/2020 - 11:10 م
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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أعلن نادي جولدي انتقال لاعب خط الوسط مصطفي السعدني لدوري القسم الثاني بعد انضمامه رسمياً لنادي النجوم، لمدة موسمين ونصف.

ويتصدر السعدني هدافي دوري القسم الثالث برصيد 8 أهداف سجلهم خلال مشاركته مع فريق جولدي في 12 مباراة .

وصرح ابراهيم ابو زيد المدير الفني لنادي جولدي بموافقته علي رحيل لاعب خط الوسط لنادي النجوم بعد تلقيه اكثر من عرض من أندية القسم الثاني ، وكان أقوي العروض منافسه مع النجوم ، من نادي البنك الأهلي لكن رغبه اللاعب هي التي حسمت انتقاله

وأكد جولدي تجهيزه لاكتر من لاعب في وسط الملعب لخلافة السعدني الذي يعد أحد أبناء النادي وان الفريق يمتلك اكتر من لاعب مميز في هذا المركز.

ويستعد جولدي لمواجهة البدرشين يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

ويسعى النجوم لتدعيم صفوفه لتعزيز فرصته في المنافسه علي العودة للدوري المصري الممتاز ، بعد تولي احمد ساري قياده الفريق خلافاً لسعد فاروق.
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