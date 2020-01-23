فيروس كورونا.. معدن النحاس يقضي عليه خلاق دقائق (دراسة)

كشفت دراسة بريطانية في عام 2016 أن معدن النحاس قادر على القضاء على الجراثيم والبكتيريا وفيروس كورونا خلال دقائق معدودة، على عكس المعادن الأخرى مثل الزجاج أو المطاط أو الفولاذ التي تبقى فيها البكتيريا حية لـ 5 أيام.





وأوضحت الدراسة الصادرة من جامعة ساوثهامبتون الإنجليزية أن معدن النحاس لديه خصائص تُمكنه من القضاء على فيروس كورونا الذي انتشر في الآونة الأخيرة وأدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات في العديد من الدول، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.





ومن المعروف أن فيروس كرونا يصيب الجهاز التنفسي للإنسان، ويسبب العديد من الأمراض كنزلات البرد والالتهاب الرئوي، وتأتي هذه الأمراض نتيجة انتشار البكتيريا والجراثيم التي تكون على الأسطح ومن ثم تنتقل إلى الإنسان.









اختبار معدن النحاس على فيروس كورونا





واختبر الباحثون قدرة معدن النحاس من خلال وضع سبائك نحاسية على الأسطح التي تمكنت من جمع واستقطاب العديد من الميكروبات والجراثيم والقضاء عليها نهائياً خلال دقائق معدودة.





فيروس كورونا في الصين



