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فيروس كورونا.. معدن النحاس يقضي عليه خلاق دقائق (دراسة)

الخميس 23/يناير/2020 - 10:52 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كشفت دراسة بريطانية في عام 2016 أن معدن النحاس قادر على القضاء على الجراثيم والبكتيريا وفيروس كورونا خلال دقائق معدودة، على عكس المعادن الأخرى مثل الزجاج أو المطاط أو الفولاذ التي تبقى فيها البكتيريا حية لـ 5 أيام.

وأوضحت الدراسة الصادرة من جامعة ساوثهامبتون الإنجليزية أن معدن النحاس لديه خصائص تُمكنه من القضاء على فيروس كورونا الذي انتشر في الآونة الأخيرة وأدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات في العديد من الدول، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

ومن المعروف أن فيروس كرونا يصيب الجهاز التنفسي للإنسان، ويسبب العديد من الأمراض كنزلات البرد والالتهاب الرئوي، وتأتي هذه الأمراض نتيجة انتشار البكتيريا والجراثيم التي تكون على الأسطح ومن ثم تنتقل إلى الإنسان.


اختبار معدن النحاس على فيروس كورونا

واختبر الباحثون قدرة معدن النحاس من خلال وضع سبائك نحاسية على الأسطح التي تمكنت من جمع واستقطاب العديد من الميكروبات والجراثيم والقضاء عليها نهائياً خلال دقائق معدودة.

فيروس كورونا في الصين

وقررت السلطات الصينية، اليوم الخميس 23/1/2020، عزل أكثر من 11 مليون مواطن، في خطوة غير مسبوقة، لمحاولة وقف تفشي فيروس جديد قاتل أصاب حتى الآن المئات من مواطنيها.

وأغلقت فرق من الشرطة وقوات التدخل السريع والأمن، محطة قطارات مدينة ووهان، حيث سمح للركاب الذين يحملون تذاكر سفر فقط بدخول المحطة، كما سدت لاحقا القضبان المعدنية مدخل المحطة، ليعود المسافرون أدراجهم، وهم يشكون من أنهم لا يملكون ملجأ آخر يمكنهم الذهاب إليه.

وأقبل المواطنون الصينيون، على شراء الأقنعة من الصيدليات التي حددت حزمة واحدة لكل زبون، فيما ارتدى العاملون في المجال الطبي بدلات واقية خارج المستشفى حيث يتم علاج بعض المرضى المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي.

وطالبت السلطات المحلية، في بيان من جميع السكان ارتداء أقنعة في الأماكن العامة وحثت موظفي الحكومة على ارتدائها في العمل وطالبت أصحاب المتاجر بنشر لافتات بهذا الخصوص لزوارهم، وفقًا لوكالة "شينخوا".

وظهرت الأمراض الناجمة عن فيروس كورونا الذي تم التعرف عليها مؤخرا للمرة الأولى في ووهان الشهر الماضي، وكانت غالبية الحالات، التي بلغت 571 حالة، في الصين.

وتوفي 17 شخصا، جميعهم في ووهان والمناطق المحيطة بها. وكان متوسط عمر الضحايا 73 عاما، وأكبرهم سنا يبلغ من العمر 89 عاما وأصغرهم 48 عاما، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.
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