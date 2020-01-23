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470 مليون شخص حول العالم يعملون بأجر غير كاف

الخميس 23/يناير/2020 - 10:48 م
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منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
وكالات
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قالت منظمة العمل الدولية إن حوالي 470 مليون شخص حول العالم يعملون بأجر غير كاف، وأشارت إلي استقر معدل البطالة استقر عالمياً في 2019 بعد هبوط دام لتسع سنوات.

وأضاف تقرير منظمة العمل "العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2020" والصادر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن معدل البطالة استقر عالمياً عند 5.4 بالمائة في 2019، ومن المتوقع أن يظل كما هو خلال العامين المقبلين بسبب التقلبات في عدد الباحثين عن عمل.

وأشار المنظمة إلى أنه بالإضافة إلى 188 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم، كان هناك 165 مليون شخص آخر غير قادرين على الحصول على عمل بأجر كاف.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية "جاي رايدر": "بالنسبة لملايين الأشخاص العاديين، من الصعب بشكل متزايد بناء حياة أفضل من خلال العمل".

وتابع "رايدر ": "إن عدم المساواة والاستثناءات الكبيرة المرتبطة بالعمل تمنعهما من إيجاد عمل لائق ومستقبل أفضل، هذا اكتشاف خطير للغاية له تداعيات عميقة ومقلقة للترابط الاجتماعي".

وحذر التقرير من أن تشديد القيود التجارية والحمائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العمالة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

بالنظر إلى النمو الاقتصادي، أشارت المنظمة أن الوتيرة الحالية تعيق الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحسين ظروف العمل في البلدان منخفضة الدخل.
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الكلمات المفتاحية

منظمة العمل الدولية معدل البطالة عدم المساواة أجر غير كاف

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