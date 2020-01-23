الصحة: مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة لمواجهة فيرس كورونا



وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن إلى مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الخطة تتكون من أكثر من محور لضمان عدم ظهور الفيروس في مصر.



وأوضح مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أنه يتم فحص كل القادمين إلى مصر من المناطق التي ظهر بها الفيروس، كما يتم الكشف على البضائع القادمة من المناطق التي ظهر بها الفروس خوفا من انتقاله إلى داخل مصر.



قال الدكتور علاء عيد، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت برفع درجة الجاهزية لمنع دخول فيروس الكورونا مصر، وذلك فور إعلان منظمة الصحة العالمية ظهور الفيروس في الصين يوم 7 يناير.