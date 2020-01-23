Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة: مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة لمواجهة فيرس كورونا

الخميس 23/يناير/2020 - 11:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور علاء عيد، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت برفع درجة الجاهزية لمنع دخول فيروس الكورونا مصر، وذلك فور إعلان منظمة الصحة العالمية ظهور الفيروس في الصين يوم 7 يناير.

وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن إلى مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الخطة تتكون من أكثر من محور لضمان عدم ظهور الفيروس في مصر.

وأوضح مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أنه يتم فحص كل القادمين إلى مصر من المناطق التي ظهر بها الفيروس، كما يتم الكشف على البضائع القادمة من المناطق التي ظهر بها الفروس خوفا من انتقاله إلى داخل مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الصين فيرس كورونا الصحة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول الآن| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون| نتيجة مباراة ليفربول اليوم| رابط ماتش ليفربول هدف mohamed salah

منذ ساعة و 28 دقيقة

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الشوط الثاني: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم| نتيجة مباراة ليفربول الآن| يلا شوت ماتش ليفربول بدون تقطيع kora star

منذ 35 دقيقة

«كورة ستار Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة NOW

منذ ساعة و نصف

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ ساعة و 16 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ ساعتين و 50 دقيقة

first half يلا شوت| بث مباشر ليفربول وولفرهابتون في الدوري الانجليزي بأعلى جودة.. Live

منذ أقل من ساعتين

يلا كورة Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر kora live

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول

منذ ساعتين

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر

منذ أقل من ساعتين

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش ليفربول الآن salah

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رابط يلا شوت| بث مباشر ليفربول وولفرهابتون في الدوري الانجليزي بأعلى جودة.. Live هدف صلاح

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول الآن| محمد صلاح يحاول تسجيل هدفه الأول live

منذ نصف ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ ساعتين و 5 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الحقيقة الكاملة لاكتشاف نوع جديد من إنفلونزا الطيور

"الصحة" تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ البلاد

بعد تحذيرات عالمية من "فيروس" غامض.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الكورونا"

الصحة تكشف عن خطتها لمنع انتشار فيروس "كورونا" الغامض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:54 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش ليفربول الآن salah

«كورة ستار Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة NOW

09:54 م

مشاهدة مباراة ليفربول الآن| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون| نتيجة مباراة ليفربول اليوم| رابط ماتش ليفربول هدف mohamed salah

10:01 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول

09:28 م

Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status