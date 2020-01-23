سيف الدين مخلوف: "أفضل منظومة للحكم تتكون من الأحزاب المنسوبة للثورة"

إنطلق رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ اليوم رسميا، في المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وقد التقى الفخفاخ بالناطق باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.

وقد عبّر مخلوف إثر اللقاء، عن تخوفاته من "الاختيار ومآلاته"، قائلا بأنه أعرب للفخفاخ عن تخوفه من أن تكون حكومته امتدادا لحكومة الشاهد، التي وظفت وسائل الدولة لضرب خصومها والانتصار لحزب ومرشح معين، بحسب تعبيره.





كما شدّد مخلوف على أنّ ائتلاف الكرامة يرى أن أفضل منظومة للحكم تتكون من الأحزاب المنسوبة للثورة، والمتمثلة في ائتلاف الكرامة وحركة الشعب والنهضة والتيار الديمقراطي، إلا أنهم خرجوا بانطباع سيء جدا من مشاورات الحكومة السابقة بعد أن هاجمتهم الأحزاب التي دافعوا عنها، مصرّحا بأن رهانهم حول هذه الأحزاب قد يتغير مستقبلا.





ويجدر التذكير، بأن رئيس الجمهورية التونيسة قيس سعيّد كان قد كلّف يوم الإثنين 20 جانفي 2020، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، التي لا تتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.