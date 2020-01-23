مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بقنا



تلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، مساء الخميس، إخطارا يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين، وبالانتقال لمكان الحادث تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل.





تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات في الحادث.

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل، بالقرب من قرية الطويرات، في قنا.