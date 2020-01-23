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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بقنا

الخميس 23/يناير/2020 - 10:32 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقى شخص مصرعه، فيما أصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل، بالقرب من قرية الطويرات، في قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، مساء الخميس، إخطارا يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين، وبالانتقال لمكان الحادث تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات في الحادث.
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الكلمات المفتاحية

حوادث حادث تصادم اخبار مصر

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