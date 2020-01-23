"خليط من الحب والدراما".. أحمد المالكي يكشف للفجر الفني تفاصيل مشاركته في ألبوم رامي جمال "أنا لوحدي"









وقال المالكي في تصريح خاص للفجر الفني أنه متعاون مع رامي في ألبومه الجديد من خلال 4 أغنيات، وهم فاهماني وبيهم كلهم وتحملان الطابع الرومانسي وتتحدثان عن الحب، وأما عن "مش ملاحظ حاجة" فهي دويتو غنائي يجمع رامي جمال بالمطربة ناريمان ويحمل الديو أجواء مبهجة واصفًا إياه "دويتو شقي وبيتخانقوا مع بعض"، وآخر أغنية بعنوان استغنيت وهي باللون الدرامي.



جدير بالذكر أن أغنية فاهماني من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وأغنية "مش ملاحظ حاجه" دويتو بين رامي جمال وناريمان ومن ألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم، "بيهم كلهم" من ألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم، واستغنيت وهي من ألحان ياسر نور وتوزيع نادر حمدي.



يستعد المطرب رامي جمال لطرح ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان "أنا لوحدي" وتعاون من خلاله مع أشهر الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم الشاعر أحمد المالكي.