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صلاح المنياوي لـ"الفجر الفني": مسرحية علاء الدين إنجار كبير لي

الخميس 23/يناير/2020 - 11:23 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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عبر الفنان الشاب صلاح المنياوي، عن كيفية مشاركته في مسرحية علاء الددين، من خلال محمد الرُخ المخرج المنفذ للعرض، وعن كواليسه، والنجوم الكبار به.

وقال صلاح المنياوي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": إترشحت لمسرحية علاء الدين من خلال محمد الرُخ، كان يقدم عرض "دراما الشحاذين" وشاركت فيه كمساعد إخراج وعملت كممثل في عرض "شبابيك" ومن هذا تم ترشيحي لأنه رأى في فنان جيد، وأشكره كثيرًا جدًا وله فضل كبير علي.


وتابع: لم أكن أحلم مشاركتي في عرض بحجم الممثلين الكبار المشاركين فيه، وأن أقف مع النجم أحمد عز، على خشبة مسرح واحدة وتحت قيادة المخرج مجدي الهواري، هو إنجار كبير لي وأدين بالفضل الكامل لـ محمد الرُخ.

وأضاف عن كواليس العرض: كانت عظيمة جدًا من كل المشاركين فيه ومبهجة لدرجة كبيرة.

وعن النجم أحمد عز، قال صلاح المنياوي: هو من الشخصيات المجتهدة بطريقة لم أراها من قبل ويأتي مبكرًا جدًا، ويهتم بأدق التفاصيل الصغيرة والكبيرة وبالجميع أكثر من نفسه لأنها تفيده كبطل للعرض.

أما عن تارا عماد، روحها جميلة جدًا بطريقة غير طبيعية، تُحب عملها ومن الشخصيات الملتزمة ومبهجة جدًا.

وتحدث عن المخرج مجدي الهواري، وعن دقته قائلًا: لم أتخيل أن أعمل تحت قيادته هو يركز في التفاصيل جدًا ومنها الصغيرة ويقوم بالإعادة كثيرًا بسبب تفصيلة من الممكن أن نراها صغيرة، هو بالنسبة له كبيرة جدًا، ومنضبط ودقيق.

وأشار عن مجدي الهواري: أننا نهابه لأنه يركز في التفاصيل البسيطة ويحب عمله والممثلين الصغار والموهوبين أكثر ليخرج منهم كيان وشأن كبير وكذلك الفنان أحمد عز، إذا رأوا ممثل جيد يحتاج لزيادة كلماته يفعلون ذلك.

واختتم الفنان الشاب صلاح المنياوي، حديثه قائلًا: كواليس مسرحية علاء الدين متعبة جدًا لفريق عمل الإخراج وأشكرهم على المجهود الرائع الذين بذلوه وهم محمد الرُخ، محمد حسام، مروان عنتر، إبراهيم هملت، زيزو، على ما فعلوه معنا حتى يظهر العرض بالشكل الرائع.
صلاح المنياوي لـ"الفجر الفني": مسرحية علاء الدين إنجار كبير لي
صلاح المنياوي لـ"الفجر الفني": مسرحية علاء الدين إنجار كبير لي
صلاح المنياوي لـ"الفجر الفني": مسرحية علاء الدين إنجار كبير لي
صلاح المنياوي لـ"الفجر الفني": مسرحية علاء الدين إنجار كبير لي
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