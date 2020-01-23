نقيب المحامين: هناك مخطط لتدمير المنطقة العربية لصالح إسرائيل.. (صور)

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة طيلة تاريخها طرف فاعل ومعني بما يدور في الوطن، في إطار دورها المجتمعي الوطني غير الحزبي الذي يهدف لصالح الوطن، وتعبر عنه بمواقف موضوعية.



وأكد نقيب المحامين، خلال لقاءه بمحامي مركز إمبابة اليوم الخميس، على دعمه للدولة المصرية في كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحدود، وحماية الأمن القومي في فلسطين وليبيا والسودان، مؤكدا أن هناك مخطط لتدمير المنطقة لصالح إسرائيل.



وأضاف "عاشور"، أن القوى الدولية لا تسمح لأحد أطراف الصراع أن يحقق انتصارا، ففي اليمن بعدما دعموا التحالف العسكري لمواجهة العصيان، أصبح هناك دعم للحوثيين، بالشكل الذي لا ينصر طرف على الأخر، وهو بالتأكيد ضد مصالح اليمن وشعبه.



وأوضح أن الأمر يتكرر الآن في ليبيا، ويجب أن يفطن الجميع لذلك، موجها الشكر للدولة المصرية التي أدركت ذلك المخطط منذ بداية الأزمة في اليمن، معربا عن ثقته في إدراكها ذات الأمر فيما يتعلق بالأزمة الليبية.



وعن العراق، أشار نقيب المحامين، إلى أن أمريكا وإيران يتصارعان على أرضها، فالأولى تستهدف أحد القيادات الحرس الثوري الإيراني أثناء تواجده في العراق، لترد إيران عليها في العراق أيضا، مردفا: "كذلك الانقسام بين السنة والشيعة والأكراد الذين يريدون الانفصال".



وجدد "عاشور"، تأكيده على عدم اعتراف النقابة بمعاهدات السلام مع إسرائيل، وإيمانها الكامل بأن وجودها خطرا على الأمة، منهيا كلمته: "تسقط إسرائيل وأمريكا، وعاشت الأمة العربية".