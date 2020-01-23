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عاجل| مفاجأة جديدة حول وفاة الكاتب محمد حسن خليفة في معرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 10:23 م
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محمد حسن خليفة
محمد حسن خليفة
أسماء حلمي
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أثارت وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي بدأت دورته الـ 51 وسط إقبال جماهيري، تعاطف الكثير من الجماهير معه خاصًة أنها أول مشاركة بعمل أدبي في المعرض.


وقال محمد منير، المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة في تصريح خاص لـ"الفجر" إن الكاتب محمد حسن خليفة لم يتوفى في معرض الكتاب كما أُشيع موضحًا أن الكاتب كان يوقع مجموعته القصصية في دار "تبارك" للنشر وأن يعاني من مشاكل في القلب سابقّا.


وأوضح قائلًا أن الوفاة طبيعية وأن ما حدث في المعرض كانت إغماءة فقط وليست وفاة وتم استدعاء الإسعاف بشكل سريع، موضحًا أن الكاتب فاق من إغماءته وهو في عربة الإسعاف وظل في حالة جيدة.


وأكد أنه وصل إلى المستشفى وتكررت معه الأزمة القلبية وحاول الأطباء إسعافه إلا أنه توفى داخل المستشفى.


وأعرب محمد منير عن مواساته لعائلة الكاتب الشاب لافتًا أن الوزارة نعته في بيان رسمي.
الكاتب محمد حسن خليفة
الكاتب محمد حسن خليفة

ونعت وزارة الثقافة وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في مفاجأة صادمة للحضور بأول أيام المعرض القاهرة الدولي للكتاب معربًة عن مواساتها لأسرة الفقيد في مصابهم.


وكشفت الوزارة عبر بيان رسمي لها سبب وفاة الكاتب محمد حسن خليفة، وهو تعرضه لأزمة قلبية كانت السبب وراء الإغماء التي أصابته وهو ما أوضحه الأطباء في مستشفى القوات الجوية التي نُقل إليها فور إصابته.


وجاء في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب عبر "فيسبوك": "تنعى وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب ببالغ الحزن والأسى الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة".


وأضاف البيان: "وقد تبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية تم نقله على إثرها للمستشفى على الفور، ووزارة الثقافة المصرية والهيئة والمعرض تشاطر أسرة الفقيد الألم والأحزان داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أحبته وذويه بالصبر والسلوان".


يُذكر أن الكاتب الشاب محمد حسن خليفة صدر له هذا العام في معرض القاهرة للكتاب مجموعة قصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد"، وكان يكتب مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري، وكان من المقرر أن تُعقد ندوة ثقافية له في 26 يناير الجاري، ضمن فعاليات المعرض.
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