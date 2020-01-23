عاجل| مفاجأة جديدة حول وفاة الكاتب محمد حسن خليفة في معرض الكتاب





أثارت وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي بدأت دورته الـ 51 وسط إقبال جماهيري، تعاطف الكثير من الجماهير معه خاصًة أنها أول مشاركة بعمل أدبي في المعرض.

وقال محمد منير، المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة في تصريح خاص لـ"الفجر" إن الكاتب محمد حسن خليفة لم يتوفى في معرض الكتاب كما أُشيع موضحًا أن الكاتب كان يوقع مجموعته القصصية في دار "تبارك" للنشر وأن يعاني من مشاكل في القلب سابقّا.

وأوضح قائلًا أن الوفاة طبيعية وأن ما حدث في المعرض كانت إغماءة فقط وليست وفاة وتم استدعاء الإسعاف بشكل سريع، موضحًا أن الكاتب فاق من إغماءته وهو في عربة الإسعاف وظل في حالة جيدة.

وأكد أنه وصل إلى المستشفى وتكررت معه الأزمة القلبية وحاول الأطباء إسعافه إلا أنه توفى داخل المستشفى.

وأعرب محمد منير عن مواساته لعائلة الكاتب الشاب لافتًا أن الوزارة نعته في بيان رسمي.