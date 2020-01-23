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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم Saudi Professional League

الخميس 23/يناير/2020 - 10:21 م
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الدوري السعودي للمحترفين
الدوري السعودي للمحترفين
أمل الحلفاوي
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انتهت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد لقائين فقط.

في بداية اليوم التقى الفتح ونظيره ضمك عند الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعوية، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، ولم يتغير مواضعهم في جدول الترتيب.

بينما واجه أهلي جدة منافسه الرائد، عند الساعة الثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، واستطاع الأهلي أن يقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وحقق الفوز بثنائية مقابل هدف، ليحافظ على مركزه الثالث.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراة الأهلي والرائد كالتالي:

1- الهلال برصيد31 نقطة
2- النصر برصيد 30نقطة
3- الأهلي برصيد 29 نقطة
4- الرائد برصيد 26 نقطة
5- التعاون برصيد 25 نقطة
6- الوحدة برصيد 24نقطة
7- أبها برصيد 23نقطة
8- الفيصلي برصيد 21 نقطة
9- الشباب برصيد 21 نقطة
10- الاتفاق برصيد 17 نقطة
11- الفيحاء برصيد 17 نقطة
12- الحزم برصيد 15 نقطة
13- الاتحاد برصيد 14 نقطة
14- الفتح برصيد 10 نقاط
15- العدالة برصيد9 نقاط
16- ضمك برصيد9 نقاط

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الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري السعودي الهلال النصر الأهلي

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