بثنائية السومة.. الأهلي يصعق الرائد في الدوري السعودي للمحترفين





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزاً ثميناً، على نظيره الرائد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وافتتح محمد فوزير أهداف اللقاء لصالح الرائد، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 68.



وأدرك عمر السومة هدف التعادل للأهلي من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الرائد عند الدقيقة 84.



كما سجل السومة هدف التقدم لصالح الأهلي عند الدقيقة 85، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الأهلي على الرائد بهدفين مقابل هدف.



وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة الـ 26 في المركز الرابع.

