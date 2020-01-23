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تجارة دمياط: طبقنا التصحيح الإلكتروني.. ونتائج الامتحان بعد ٢٤ ساعة

الخميس 23/يناير/2020 - 10:16 م
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ياسر سمرة عميد كلية التجارة
ياسر سمرة عميد كلية التجارة
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قال ياسر سمرة عميد كلية التجارة جامعة دمياط، إنه تم تطبيق التصحيح الإلكتروني بالكلية، بناءً على توجيهات سيادة رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمياط بالتحول الرقمي في العملية التعليمية واستخدام التكنولوجيا بطرق متطورة، الذي أدى إلى رصد ومراجعة وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في كلية التجارة جامعه دمياط، وذلك بعد انتهاء الامتحانات بـ 24 ساعة.

وتابع سمرة: بهذا تعتبر كلية التجارة جامعة دمياط أول كلية في الجمهورية تعلن نتائجها، حيث قامت أيضاً برصد نسب النجاح للفرق والشعب المختلفة بالكلية، والتي تراوحت من 87% إلى 95%.
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الكلمات المفتاحية

كلية التجارة جامعة دمياط النجاح التصحيح الإلكتروني

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