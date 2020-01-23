live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

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أخبار فريقي وولفرهامبتون وليفربول قبل موعد مباراة اليوم:

يدخل الريدز مواجهة اليوم وهو يتربع على قمة جدول الدورى الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتى الذى يتواجد في المركز الثاني فى جدول الترتيب، وتألق بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأسعد مشجعيه حيث لعب 22 مباراة حتى الآن فى البريميرليج، حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل مباراة واحدة ولم يهزم فى أى مباراة حتى الآن، ولذلك يعد هذا الموسم استثنائي بالنسبة له، وكانت آخر مواجهات الفريق أمام مانشستر يونايتد وتمكن من الفوز بنتيجة 0-2.





في حين أن فريق وولفرهامبتون يتواجد في المركز السادس فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، حيث لعب حتى الآن 23 مباراة تمكن من الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 مباريات وخسر فى 5 مباريات، وكان آخر لقاء بين الذئاب والريدز قد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 1-0، أما آخر مباريات الوولفيز فى الدورى كانت أمام ساوثامبتون وانتهت بفوزه بنتيجة 2-3. بث مباشر



