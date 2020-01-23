هيثم الحج: مصر في المركز الرابع بين الدول الأكثر قراءة (فيديو)

قال هيثم الحج، رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن هناك 1200 ناشر في المعرض هذا العام، ويشهد المعرض أكثر من مليون عنوان سواء عربي أو أجنبي، وهذا يؤكد بأن حركة القراءة أصبحت قوية مرة أخرى.



وتابع "الحج"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك جيل من الشباب قارئ، وهذا واضح من بيع 40 ألف نسخة لبعض الكتب خلال المعرض العام الماضي خلال 15 يومًا فقط، وهذا مؤشر جيد على المستوى العالمي.



ولفت إلى أن مصر تحتل ما بين المركز الرابع والسادس في الدول الأكثر قراءة على مستوى العالم، وهذا يؤكد وجود جيل جيد لديه القدرة على مواجهة الأفكار الهدامة.

