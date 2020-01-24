مصطفى شعبان: "علمت بشهرتي عندما طلب رجال الأمن في أحد الأكمنة إلتقاط الصور معي" (فيديو)









ولفت الانتباه إلى أنه سألهم عن سبب رغبتهم في التصوير معه، حيث لم يكن يتصور أنه أصبح مشهورًا إلى هذا الحد، حيث بين له الموقف أنه أصبح مشهورًا بعد نجاح شخصيته في مسلسل "عائلة الحاج متولي".



كانت بوابات المعرض شهدت تكثفا أمنيا لاستقبال الجمهور والذين حرصوا على الحضور فى الساعات الأولى لانطلاق المعرض، ما أدى إلى وجود زحام شديد.



يشار إلى أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.











قال الفنان مصطفى شعبان، إن الشارع هو مقياس نجاحه الحقيقي، مؤكدًا أن كثرة المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس معيارًا حقيقيًا لنجاح الفنان.وأضاف "شعبان"، خلال لقاءه بالجمهور في ندوة نظمت له ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 51، أنه اندهش عندما أوقفه رجال الأمن في أحد الأكمنة من أجل إلتقاط الصور معه قبل سنوات.