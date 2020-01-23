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الحكومة اليمنية تؤكد أهمية تدخل البنك المركزي للحفاظ على سعر العملة

الخميس 23/يناير/2020 - 09:46 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الخميس، على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية.


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك الذي ناقش الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الأزمة الإنسانية ومفاقمة معاناة المواطنين.


وأكد عبدالملك، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، لافتًا النظر إلى مضي الحكومة قدمًا في إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.


ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية.

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