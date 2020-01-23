حركة 'تحيا تونس': نرفض إقصاء حزب 'قلب تونس' من مشاورات الحكومة

إنطلق رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ اليوم رسميا، في المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وقد التقى الفخفاخ بوفد عن حركة تحيا تونس.





وإثر اللقاء، أكد الأمين العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي، أن الحزب يرفض إقصاء حزب قلب تونس من المشاورات، وتدفع نحو تشكيل حكومة متكونة من أوسع حزام سياسي ممكن.





كما شدّد العزابي على ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة لكن دون تسرّع، مبيّنا أنه اطّلع على رؤية الفخفاخ ومنهجيته وهيكلة الحكومة المقبلة، واصفا اللقاء بين حركة تحيا تونس ورئيس الحكومة المكلّف بالإيجابي.



