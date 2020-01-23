بث مباشر ليفربول Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت Salah

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي ومباراة الجولة 24، ويسعى ليفربول للفوز على وولفرهامبتون على ملعب مولينيو معقل فريق وولفرهامبتون ليواصل سلسلة الانتصارات العظيمة في مشوار الدوري الانجليزي الممتاز نسخة 2019-2020، ويسعى وولفرهامبتون لتحقيق الثلاثة نقاط التي تجعله في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون





بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريمرليج والأسبوع 24، ويدخل ليفربول المباراة في صدارة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة ويدخل وولفرهابتون المباراة في المركز السابع برصيد 34 نقطة ويسعى للوصول للنقطة 37 التي تجعله في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، ويدخل الفريقين بالتشكيل الأساسي في المباراة التي تشهد دائما القوة والندية والمنافسة الكبيرة.





بطاقة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

البطولة الدوري الإنجليزي

الجولة 24

موعد المباراة 23-1-2020

توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 2

معلق المباراة حفيظ الدراجي

ملعب المباراة مولينيو

بث مباشر

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