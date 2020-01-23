يلا liverpol جول يلا شوت| بث مباشر ليفربول وولفرهابتون في الدوري الانجليزي بأعلى جودة.. Live

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي، ضمن اطار مباريات الجولة 24 التي تشهد تحدي جديد بين ليفربول وولفرهامبتون على ملعب مولينيو معقل فريق وولفرهامبتون الذي يسعى للفوز وكسر سلسلة انتصارات ليفربول المتتالية في الدوري الانجليزي، والوصول للنقطة 37 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.









مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهابتون

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الجولة 24 من الدوري الانجليزي على ملعب مولينيو، ويدخل ليفربول المباراة برصيد 61 نقطة مبتعداً بصدارة الدوري الانجليزي، ويدخل وولفرهامبتون برصيد 34 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب، ويسعى يورجن كلوب للفوز وقتل المنافسة نهائياً والابتعاد بصدارة جدول ترتيب البريمر ليج ليتفرغ بعد ذلك لمنافسات دوري أبطال أوروبا.





تشكيلة الفريقين





إليكم تشكيل ليفربول وولفرهامبتون في مباراة الليلة في الدوري الانجليزي على ملعب مولينيو:





ليفربول





ليفربول

تشكيلة ليفربول

وولفرهامبتون





وولفرهامبتون

تشكيلة وولفرهامبتون

بطاقة مباراة ليفربول وولفرهامبتون





البطولة الدوري الإنجليزي

الجولة 24

موعد المباراة 23-1-2020

توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 2

معلق المباراة حفيظ الدراجي

ملعب المباراة مولينيو

بث مباشر

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