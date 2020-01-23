منظمة الصحة العالمية تطالب المجتمع الدولي بالاستعداد لوباء محتمل





ناشدت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الخميس، إلى المجتمع الدولي بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد إلى وباء، لافتة إلى أنه من المبكر للغاية إعلان حالة الطوارئ العالمية، كما أنها لا توصي بأي قيود أخرى على السفر أو التجارة.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: إن "لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، انقسمت مجددًا حول ما إذا كان ينبغي اعتبار ظهور فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ دولية"، مضيفاً "لا توجد أدلة على انتقال الفيروس عبر البشر خارج الصين، لكن هذا لا يعني أنه أمر مستبعد، الوضع في الصين يشكل حالة طوارئ الآن، لكن الأمر لم يتطور بعد إلى حالة طارئة على الصعيد العالمي، ربما تصبح كذلك في وقت لاحق".





وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية : "لا ينبغي اتخاذ القرار باعتباره دليل على أن المنظمة لا تعتقد الموقف خطير، أو أننا لا نتعامل معه بجدية، لا شيء مستبعد، نتابع هذا المرض دقيقة بدقيقة كل يوم".





وقال رئيس اللجنة الاستشارية للطوارئ في المنظمة ديديه حسين : "من السابق لأوانه اعتبار هذه حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا"، لافتاً إلى أن "اللجنة منقسمة بنسبة 50% إلى 50% حول القرار".





وتعرف منظمة الصحة العالمية، حالات الطوارئ العالمية، بأنها "حدث غير عادي" يشكل خطرًا على البلدان الأخرى ويتطلب استجابة دولية منسقة، وقد تم الإعلان عنها في حالات سابقة، مثل انتشار فيروس زيكا في الأمريكتين، ووباء أنفلونزا الخنازير وشلل الأطفال.





ويأتي إعلان المنظمة اليوم، بعد إصابة المئات ووفاة نحو 17 شخصًا في الصين، ما أضطر بكين لفرض حجر صحي في ثلاث مدن، إلى جانب إلغاء عدد المؤتمرات والفعاليات الكبرى في العاصمة، كانت مقررة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.



