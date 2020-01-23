أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين بنهاية التعاملات





سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في أسبوعين بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع استمرار المخاوف حول فيروس "كورونا" الجديد، وتراجع البورصات العالمية وهبوط عوائد السندات.





وأبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين.





وصعد سعر العقود المستقبلية للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1565.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ 7 يناير.





وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1561.86 دولار للأوقية.





وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 97.726.