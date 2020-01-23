خبير أمني: شقيقات سيد قطب لعبن دورا في نقل أفكاره خارج السجن (فيديو)



وأوضح "علام"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن سيد قطب كان مريض بالسل، ولهذا كان يقيم بصفة دائمة داخل مستشفى السجن، معقبا: "اخواته كانوا بيدخلوا دورة المياه يخبوا الملازم عشان يعرفوا يخرجوا بها من السجن".



وأوضح نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن زينب الغزالي كانت تعقد في منزلها ندوة أسبوعيا للحديث عن الفقه الإسلامي، منوها بأن شقيقتي سيد قطب كانا يوصلان ملازم شقيقهم إلى ندوة الغزالي لمناقشتها، لافتا إلى أن ملازم قطب كان يتم توصيلها إلى حسن الهضيبي وكان مرشد جماعة الإخوان حينها لنشرها.



كشف اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين سيد قطب، كان يكتب ملازم عن أفكاره داخل السجن، وكان يستغل زيارة شقيقتيه حميدة وأمينة، في نقل ما يكتبه إلى خارج السجن.