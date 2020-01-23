عاجل.. السيسي: ذكرى شهدائنا ستظل باقية في الوجدان



وكتب السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الخميس: " شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين".









وحضر الرئيس، اليوم، احتفالية عيد الشرطة، وكرم عددًا من أسر الشهداء، وألقى كلمه أعرب خلالها عن اعتزاز مصر بالشهداء.

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فخره بالمشاركة اليوم في حفل تكريم أسر شهداء الشرطة، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.