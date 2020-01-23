وزارة الداخلية تطلق الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن

دشنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الخميس، الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياض، والموقع الرسمي والتطبيق الإلكتروني للمستشفى، ومشروع أتمتة الملفات الطبية.

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وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في مكتبه بديوان الوزارة،

خلال التدشين إلى شرح موجز عن تفاصيل الهوية الجديدة، ومشروع أتمتة الملفات الطبية، الذي يعد أحد المشروعات المهمة التي أشرف عليها ونفذها عددٌ من الكوادر الوطنية من منسوبي مستشفى قوى الأمن بالرياض، بالتحول الكامل من حفظ الملفات ورقيًا إلى أرشفتها "إلكترونيًا"، إذ تجاوز عدد الوثائق المؤرشفة 84 مليون وثيقة للمستفيدين من خدمات المستشفى.

حضر التدشين نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.