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راندا البحيري تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالتها الملكية

الخميس 23/يناير/2020 - 10:17 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة راندا البحيري جمهورها، بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.



وظهرت راندا البحيري في الصورة، بإطلالة ملكية أنيقة تستعرض جمالها حيث أرتدت فستان بيچ، وتاج فضي، وأعتمدت تسريحة شعر بسيطة وجذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .

ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" قمر أوي، بسم الله ماشاء الله" .


آخر أعمال الفنانة راندا البحيري، مسلسل " الأخ الكبير" : حيث شاركت الفنانة راندا البحيري، في بطولة هذا المسلسل، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، محمود حجازى، إيهاب فهمي، محمد عز . وتدور أحداث المسلسل حول إطار درامي وإحتماعي، حول قصة شخص فقير يتواجد في حي فقير شعبي، بدعي"بولاق أبو العلا" ويمر بمراحل صعبة في حياته، ولكن يحاول التغلب عليها بإطلالة جذابة ومختلفة.
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