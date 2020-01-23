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تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek TV على النايل سات.. اعرف خريطة برامج Zamalek channel

الخميس 23/يناير/2020 - 09:27 م
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تردد قناة الزمالك
تردد قناة الزمالك
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تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek TV على النايل سات.. اعرف خريطة برامج Zamalek channel

يشهد تردد قناة الزمالك Zamalek TV  تزايد كبير في عمليات البحث من جانب جماهير نادي القلعة البيضاء الذي طال انتظارهم لمشاهدة قناة الزمالك ومتابعة البرامج الرياضية التي يقدمها كوكبة من نجوم الرياضة، وقد وعد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أن قناة الزمالك ستكون المتحدث بلسان النادي كما وعد الجماهير أنها ستكون قناة تليق بتاريخ نادي الزمالك وشرف لكل زملكاوي، ولمتابعة برامج قناة الزمالك يجب استقبال تردد قناة الزمالك Zamalek tv 2020 على القمر الصناعي نايل سات.

قناة الزمالك 2020 Zamalek TV

قناة الزمالك هي قناة يبث برامجها على مدار اليوم دون انقطاع، وسوف تقوم بتغطية أخبار نادي الزمالك وأخبار اللاعبين، وتنقل مباريات نادي الزمالك، إضافة لعرضها البرامج الرياضية والتوك شو والاجتماعية والترفيهية

موعد انطلاق قناة الزمالك Zamalek TV

وأنطلقت قناة الزمالك 2020 Zamalek tv مساء أمس الأربعاء 22/1/2020 وتحديدا في تمام الساعة 11 مساءا بتوقيت القاهرة، وهذه هي القناة التي تصدر باسم نادي الزمالك والتي انتظرها عشاق الزمالك منذ فترة طويلة، وتم إنشاء نادي الزمالك في عام 1911 ومن المنتظر أن تليق قناة الزمالك بهذا النادي الضخم، وتأسست القناة الشراكة بين شركة اعلام المصريين ونادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 Zamalek TV

التردد: 12020.
الاستقطاب: أفقي (H).
الجودة: SD.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة الزمالك Zamalek TV

برنامج «سهرة مع المستشار» : ويقوم بيقدمه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  لمدة 4 أيام أسبوعيًا وسوف تكون حلقات البرنامج مسجلة للسيطرة على غضب رئيس النادي والمعروف عنه سرعة الانفعال.

برنامج «بروح رياضية»: يقدمه عبدالواحد السيد.

برنامج «أخبار الزمالك»:  من تقديم أحمد جمال، ويتناول أخبار النادي في المواقع والسوشيال ميديا.

برنامج «هوانم الزمالك»: تقدمه الإعلامية نوليا مصطفى.

برنامج «الرأي الآخر»: برنامج أسبوعي من تقديم كابتن الأهلي ومصر الأسبق مصطفى يونس.

برنامج «الزمالك 1911»: يقدمه شادي عيسى وتدور حلقات البرنامج عن تاريخ الزمالك وبطولات النادي.

 برنامج «صباحي»: يقدم أخبار الزمالك ويغطي كل ما هو جديد  يخص الزمالك في الصحف والمواقع.

برنامج «ألعاب الصالات»: تقدمه نيرة الأحمر  وتدور حلقاته عن مناقشة كل ما يخص الرياضات الأخرى سواء أخبار كرة اليد والسلة والطائرة.

تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek TV على النايل سات.. اعرف خريطة برامج Zamalek channel
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